ويمبلدون: المصنّف 253 عالمياً يُحرج ديوكوفيتش

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بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً وحامل اللقب تخلفه بمجموعة أمام البريطاني جاك دريبر إلى فوز بنتيجة 4 6 و6 1 و6 2 و6 2 الإثنين، في الدور الأوّل من بطولة ويمبلدون الانكليزية في كرة المضرب، ثالثة بطولات غراند سلام.

وأحرج صاحب الأرض، المصنف 253 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، منافسه ديوكوفيتش، الفائز بلقب البطولة 5 مرات والمرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه في النسختين الاخيرتين 2018 و2019 (الغيت عام 2020 بسبب فيروس كورونا)، في سعيه لتحقيق لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لعدد الفوز في "غراند سلام" الذي يتشاركه الإسباني رافايل نادال الغائب الابرز هذا العام لعدم جاهزيته بدنياً، والسويسري روجيه فيدرر.

ويسعى "ديوكو" لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة بعد أن رفع الكأس للمرة التاسعة في استراليا المفتوحة مطلع العام ولقبه الثاني في رولان غاروس الفرنسية في وقت سابق هذا الشهر.

ولم يسبق سوى للاعبين أن حققا هذا الإنجاز التاريخي، هما الأميركي دون بادج عام 1937 والأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969.

عانى ديوكوفيتش للدخول سريعاً في أجواء اللقاء أمام البريطاني الذي "لم يكن لديه أي شيء ليخسره" وحصل على دعم الجماهير المحلية.

كرر ديوكوفيتش قوله مع نهاية المباراة "لا أتعامل مع أي مباراة على كوني الفائز بها مسبقاً".

وبالفعل، لم يرتكب البريطاني الشاب ابن الـ 19 عاماً أي خطأ في المجموعة الاولى وانهاها لصالحه 6 4، في حين لم يجد الصربي إيقاعه وتحركاته لينزلق مرتين على أرض الملعب ويقع على ظهره.

حلل "ديوكو" ما حصل معه قبل أن يغادر الملعب قائلاً "سوف أعمل على تحركاتي والانزلاق أقل (على العشب) لأن الامور لا تسير بشكل جيد".

ولكن، سرعان ما استعاد الصربي توازنه ومستواه المعهود، رافعاً من إيقاعه على الرغم من بعض الومضات الجميلة من البريطاني دفعت ديوكوفيتش للتصفيق له.

وأشاد "ديوكو" بالجهود التي بذلها دريبر وقال متوجهاً للجماهير "يستحق التصفيق".

وبعدما أحكم الصربي قبضته على المجموعة الثانية، لم يخسر أي نقطة على إرساله في الثالثة التي أنهاها مع أربعة إرسالات ساحقة.

وتابع لينهي المجموعة الرابعة لصالحه وبالتالي المباراة.

وتشير الأرقام إلى أن ديوكوفيتش نجح في تسديد 25 إرسالاً ساحقاً في مقابل 4 للبريطاني، ولم يرتكب أي خطأ (6 لدريبر)، فيما حصل دريبر على 3 فرص لكسر ارسال الصربي الذي انقذ 2 منها. وارتكب ديوكوفيتش 24 خطأً مباشراً مقابل 27 لدريبر.