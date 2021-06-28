شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة إنبي والمقاولون فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب، تشكيلى فريقهما قبل المباراة التى تجمع بينهما بعد قليل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي -رامي صبري - محمد مرسي

خط الوسط: مصطفى شلبي - عبدالرحمن عماد - مصطفى شكشك - مصطفى دويدار

خط الهجوم: جون أوبوكا - دينوبيتر جودي.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى..

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، زيزو، خالد الحسيني

خط الوسط: محمد مجلي، محمد رزق، أحمد الشيمي

خط الهجوم: لويس إدوارد، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 28 .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.