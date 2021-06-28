شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ردا على شكوى الأهلى: مركز التحكيم لا يتدخل فى القرارات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو اتحاد الكرة على دعوى النادى الأهلى ضد الجبلاية فى مركز التسوية والتحكيم، بسبب قرار إلغاء المباراة الفاصلة لتحديد بطل مسابقة دورى 99، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن مركز التسوية والتحكيم لا يحق له التدخل فى الأمور الفنية، خاصة أن إقامة المباراة أو إلغاؤها هو من صميم القرارات الفنية للجبلاية.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن مركز التسوية والتحكيم سبق وأصدر قرارات لبعض الأندية مثل النجوم والداخلية وبتروجت ببطلان هبوطهم إلى القسم الثانى، ولكن لم يلتزم اتحاد الكرة بهذه القرارات لأنها قرارات فنية تعود إلى صلاحيات اتحاد الكرة ولجانه الخاصة بالمسابقات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه عندما يخطر مركز التسوية والتحكيم الجبلاية بشكوى الأهلى، سيتم الرد على الشكوى من خلال اللجنة القانونية للجبلاية.

ورفع النادى الأهلى دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999.

وفى وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة تأجيل المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 لأجل غير مسمى، حيث أعلن اتحاد الكرة إقامتها يوم 20 إبريل الماضى قبل أن يتم تأجيلها فى المرة الأولى، ليتحدد 26 مايو الماضى موعدا جديدا، إلا أن التأجيل للمرة الثانية كان مصيرها.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت أزمة بعدما فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء لفارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلى باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.

وبعد تأجيل المباراة للمرة الثانية، أعلن الزمالك صعوبة خوض اللقاء بسبب تسريح الفريق وعدم وجود 11 لاعبا فى القائمة لخوض المباراة ما دفع الأهلى للتقدم بشكوى لمركز التحكيم والتسوية.