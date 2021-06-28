اجتماع طارئ للجهاز الفني بالاتحاد السكندرى استعدادا للإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن اجتماع طارئ اليوم لمناقشة خطة الإعداد لمباراة الإسماعيلي بالإسماعيلية الأسبوع المقبل، والبحث عن مباريات ودية من شأنها رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين.

ويبحث حسام حسن مع معاونيه خطة الاستعداد لمواجهة الدراويش الذى يعيش صحوة كبيرة تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة خوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين.

ويدرك الجهاز الفني لزعيم الثغر صعوبة المباراة بعدما حقق الدراويش فوزا كبيرا على سموحة بالإسكندرية فى الجولة الماضية، فيما اكتفى الاتحاد بالتعادل مع المحلة في ملعب زعيم الفلاحين.

ويتجه حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري للاعتماد على عدد من اللاعبين الصاعدين فى الاتحاد من فريق الشباب "الأمل" بالنادى لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق مؤخرا وكان آخرهم تأخر عودة الثنائي إيمانويل أكوي وروماريو ولياميز.

ويعاني العميد مع الاتحاد من غيابات كبيرة فى صفوف الفريق وصلت فى بعض الأوقات لـ 15 لاعبا، ما بين إصابة طويلة مثل حسام عاشور وكريم الديب وسيسيه أو تأخر المحترفين بعد المشاركة مع بلدانهم.

ويعلم العميد أن الغيابات ستتزايد في الفترة المقبلة بعد انضمام ثلاثي المنتخب الأولمبي لقائمة شوقي غريب استعدادا للأولمبياد، ما دعاه لتجهيز بعض اللاعبين من فريق الشباب.

ويجهز مجلس إدارة الاتحاد السكندري ملف كل من الأوغندي إيمانويل أوكوي والجامايكي روماريو ويلياميز، بعد تأخر عودتهما عقب المشاركة مع منتخباتهم في الأجندة الدولية الأخيرة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري.

وكان على اللاعبين العودة للاتحاد يوم 10 يونيو الجاري ولكن تأخر عودتهما، رغم أن عقدهما ينتهي مع زعيم الثغر بنهاية هذا الموسم.