مباشر.. الزمالك 1 - 0 المقاصة.. زيزو يسجل من ركلة جزاؤ

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ويلعب الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

" أحمد مودي، محمد دسوقي، هشام محمد، عبدالله مجدي، باسم مرسي، باولن فوافي، محمود حمدي، عصام صبحي، شيملس بيكلي، أحمد صبيحة، سعيد الونش".

ملخص المباراة

وحاول عبدالله مجدي استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 3، لكن الكرة خرجت أعلى عارضة الحارس محمود عبدالرحيم جنش.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد عصام صبحي لاعب المقاصة بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليتقدم أحمد سيد زيزو لتسديد الكرة، ويتمكن زيزو من إحرازالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 18، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لمصر المقاصة، سددها هشام محمد في اتجاة مرمى الزمالك لكن الحارس جنش تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه لركلة ركنية.

وكاد أن يسجل الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 22، بعدما حاول أشرف بنشرقي استخدام مهارته على حدود منطقة جزاء المقاصة، لينهي الهجمة بتسديدة صاروخية لكن الكرة استقرت في يد حارس مرمى المقاصة.

وأشهر حكم المباارة البطاقة الصفراء في الدقيقة 42 للاعب مصر المقاصة أحمد مودي.