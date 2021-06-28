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بالفيديو.. حارس إسبانيا يسجل في مرماه بخطأ قاتل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقدم المنتخب الكراوتي على نظيره الإسباني بهدف عكسي من الحارس أوناي سيمون في المباراة المقامة على ملعب "باركن ستاديون" في كوبنهاجن بدور الـ16 لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ومن تمريرة عائدة لحارس إسبانيا، فشل سيمون في استقبال تمريرة من منتصف الملعب لتسكن مرماه في خطأ قاتل، معلنا تقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وبات هدف أوناي سيمون في مرماه هو الهدف العكسي التاسع في النسخة الحالية من بطولة يورو 2020، وهو مجموع الأهداف العكسية التي تم تسجيلها في كل النسخ السابقة للمسابقة منذ انطلاقها عام 1960.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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