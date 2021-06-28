باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد عظيمة، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في لقاء مقرر له مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

واختار مدرب مصر المقاصة تشكيل مكون من:

" أحمد مودي، محمد دسوقي، هشام محمد، عبدالله مجدي، باسم مرسي، باولن فوافي، محمود حمدي، عصام صبحي، شيملس بيكلي، أحمد صبيحة، سعيد الونش".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" محمد كوكو، مصطفى شبيطة، عماد فتحي، صلاح عاشور، أحمد عادل ميسي، أحمد أمين أوفا، أسامة عزب، أحمد متعب، فارس طلعت".

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.