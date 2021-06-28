التشكيل.. الزمالك يُثبت قوامه أمام المقاصة في مواجهة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة مصر المقاصة، التي ستقام اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري.

وكان الزمالك قد ألتقى مع المقاصة يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، لينجح في الفوز بهدفين نظيفين متأهلًا إلى الدور قبل النهائي.

وقرر كارتيرون الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به المواجهة الماضية تمامًا، بدون إجراء أي تعديلات عليه.

ويخوض الزمالك اللقاء متربعًا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يحل مصر المقاصة في المرتبة السابعة برصيد 36 نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.