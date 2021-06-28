مصدر لمصراوي: الأهلي يصعد أزمة دوري 99 لمركز التسوية والتحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر في الأهلي أن مجلس إدارة النادي، أقامت دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم باللجنة الإولمبية ضد إتحاد الكرة بسبب عدم تحديد موقف المباراة الفاصلة لبطولة الجمهورية مواليد 1999.

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي: أن الأهلي استند في شكواه ضد اتحاد الكرة أمام مركز التسوية والتحكيم لعدد من الخطابات التي أرسلها مسئولي اتحاد الكرة لهم حول تحديد ميعاد لأكثر من مرة للمباراة الفاصلة أمام الزمالك ولكن قبلها بأيام يتم تأجيلها.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة لبطولة الجمهورية مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك بعد تساويهم في عدد النقاط .

وشهدت بطولة الجمهورية حالة من الجدل حول بها بعد المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك في نهاية المسابقة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف؛ إذ يتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بكون حسم المسابقة بفارق الأهداف بينما يتمسك مسؤولو القلعة الحمراء ببند المواجهات المباشرة لحسم البطولة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة النادي الأهلي ضمن إجراءات الحفاظ على حقوق القلعة الحمراء.