منتخب التشيك يرفض الكشف عن سبب غياب داريدا أمام هولندا احترامًا لرغبته

محمد اسماعيل - القاهرة - (د.ب.أ)

رفض المنتخب التشيكي لكرة القدم مجددا الكشف عن تفاصيل غياب قائده فلاديمير داريدا عن المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الهولندي 2 / صفر أمس الأحد في بودابست ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولدى سؤال جيري تشيتري المدرب المساعد للمنتخب اليوم الاثنين عما إذا كان بإمكانه توضيح مشكلة داريدا على وجه الخصوص، رد على الصحفيين قائلا :"لا، للأسف لا يمكن، في إطار احترام وتقدير اللاعب الذي لا يرغب في ذلك."

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان داريدا /30 عاما/ لاعب هيرتا برلين الألماني سيشارك في مباراة المنتخب التشيكي أمام نظيره الدنماركي المقررة في باكو يوم السبت المقبل ضمن دور الثمانية من البطولة الأوروبية.

وقال تشيتري :"سنرى كيف ستسير الأمور. لم يتخذ القرار بعد."