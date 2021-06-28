مباشر.. كرواتيا 3 - 3 إسبانيا.. يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع منتخبا كرواتيا وإسبانيا في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

تشكيل كرواتيا: ليفاكوفيتش، جفارديول، فيدا، كاليتا-كار، يورانوفيتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش، فلاسيتش، بيتكوفيتش، ريبيتش.

تشكيل إسبانيا: سيمون، جايا، لابورتي، جارسيا، أزبلكويتا، بوسكيتس، بيدري، كوكي، سارابيا، توريس، موراتا.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من المنتخب الإسباني، وتحفظ دفاعي من المنتخب الكرواتي.

وجاءت أول كرة خطيرة للإسبان، في الدقيقة 16 بعد تمريرة سحرية انفرد على إثرها كوكي بالمرمى، ليسدد ولكن تصدى ها الحارس ليفاكوفيتش.

ومن تمريرة عائدة لحارس إسبانيا، فشل سيمون في استقبال الكرة لتسكن مرماه في خطأ قاتل، معلنا تقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 38 أدرك سارابيا هدف التعادل لمنتخب إسبانيا، بعد ارتداد الكرة من الحارس الكرواتي ليسجلها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح أزبيليكويتا في تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا من رأسية رائعة في الدقيقة 57، ليمنح الماتادور التقدم.

وفي الدقيقة 77، أضاف توريس الهدف الثالث للمنتخب الإسباني، ليُصعب المهمة على كرواتيا للعودة.

وقلص المنتخب الكرواتي الفارق في الدقيقة 84، عن طريق اللاعب ميسلاف أورشيتش.

احتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، لينجح المنتخب الكرواتي في اقتناص هدف قاتل في الدقيقة 93 برأسية من باساليتش، لتذهب المباراة لوقت إضافي.