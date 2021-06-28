شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وكرواتيا في يورو 2020.. سارابيا ينقذ بيدري وسيمون

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شاهد فيديو اهداف مباراة مباراة اسبانيا وكرواتيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021.
منح حارس منتخب اسبانيا “أوناي سيمون” التقدم لمنتخب كرواتيا بالهدف الأول في الدقيقة (20)، بعد خطأ مشترك مع لاعب الوسط بيدري لوبيز.
وروض بيدري تمريرة لابورت بالقرب من منطقة جزاء اسبانيا وأرسل تمريرة قوية نسبيًا إلى الحارس سيمون الذي فشل في استلام الكرة التي تهادت في شباكه.
وأنقذ بابلو سارابيا الثنائي بيدري وسيمون بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة (38)، بعدما تابع تسديدة خوسيه جايا المرتدة من يد الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بتسديدة قوية سكنت الشباك.
وخطف الظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لـ منتخب اسبانيا في الدقيقة (57)، من زمن الشوط الثاني، حينما قابل عرضية فيران توريس الرائعة من الجهة اليسرى برأسية قوية سكنت شباك ليفاكوفيتش.
شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وكرواتيا في يورو 2020
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