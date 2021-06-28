الميركاتو الصيفي 2021 | صراع ثلاثي أوروبي ناري على ضم راموس

كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع ثلاثي أوروبي ناري، من أجل الحصول على توقيع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي 2021.

ورحل الدولي الإسباني راموس عن ريال مدريد، بعد مسيرة رائعة استمرت لمدة 16 عاماً داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو.

وبحسب شبكة ESPN الإسبانية، فإن مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني طرقوا باب راموس بالفعل، في الميركاتو الصيفي 2021، للحصول على بطاقته.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن المدافع البالغ من العمر 35 عاماً، بدأ في تقيم الأمور، قبل اختيار وجهته المقبلة في صفقة انتقال حر، مع العلم أن السيتي مستعد لمنح اللاعب عقداً مدته موسمين حتى صيف 2023.

ويؤمن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأن وصول راموس سيساعد فريقه بخبرته الكبيرة، فضلاً عن كون مستقبل أيميريك لابورت مع الفريق غير واضح المعالم في الوقت الحالي.

وقالت الشبكة الإسبانية :” أن باريس سان جيرمان يصارع هو الآخر من أجل الحصول على توقيع راموس، حيث هناك محادثات غير رسمية تمت بين الطرفين في الموسم الماضي، لكن الفريق الفرنسي لم يرغب في التحرك حتى يعلن اللاعب عن خروجه من مدريد” .

وأكدت الشبكة الإسبانية، أن بايرن ميونخ يرغب بقوة في ضم راموس، للاستفادة من خبرته الفنية، بجانب تعويض رحيل ديفيد ألابا وجيروم بواتينج.

والجدير بالذكر أن، خيار ذهاب راموس، للدوري الألماني يعد أمرا صعبا، بالنسبة للقائد الإسباني، بسبب عائق اللغة، حسبما أفادت الشبكة الإسبانية.