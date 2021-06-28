مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بث مباشر بالدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الـ27 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ومصر المقاصة من الحكم المصري “سعيد حمزة”، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

يتطلع نادي الزمالك إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري المصري عندما يلاقي مصر المقاصة اليوم، بعد فوزه على أسوان في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يتطلع مصر المقاصة لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، بتحقيق الفوز على الزمالك اليوم، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، جمعها من 17 انتصار، و7 تعادلات، بينما تلقى خسارتين فقط، وسجل لاعبوه 47 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و6 تعادلات، فيما تلقى 10 هزائم، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا، واهتزت شباكه 31 مرة.

وشهدت آخر 5 مباريات بين الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري، تحقيق الفارس الأبيض الانتصار بنسبة 100%، بينما كان آخر انتصار للفريق الفيومي في موسم 2018 بفضل هدف أحمد سامي المثير للجدل.

الزمالك 1-0 مصر المقاصة

الدوري المصري – الجولة 27

ستاد الجيش – السويس

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تشكيلة الزمالك الاساسية اليوم |

محمود جنش – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

تشكيلة مصر المقاصة الاساسية اليوم |

محمود حمدي – عاصم سعيد – أحمد صبيحة – أحمد مودي – محمد الدسوقي – سعيد الونش – هشام محمد – عبد الله مجدي – شيمليس بيكيلي – باولين فولافي – باسم مرسي.

ملخص واهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم

الدقيقة 7 | أحمد سيد زيزو يضع الزمالك في المقدمة من علامة الجزاء