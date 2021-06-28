موعد مباراة الارجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الارجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى التي تضم باراجواي، تشيلي، وأوروجواي.

تُقام مباراة الارجنتين وبوليفيا على ملعب أرينا بانتانال بمدينة كويابا في البرازيل، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة الارجنتين وبوليفيا، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الكولومبي “أندريس روخاس”، في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 صباحًا بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الارجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

تاريخ مواجهات الارجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا

تواجه منتخب الارجنتين وبوليفيا 14 مرة في بطولة كوبا أمريكا، والبداية كانت في 1926 وانتصر التانجو بخماسية نظيفة، قبل أن يسجل 4 انتصارات متتالية في نسخ 1927 و1945 و1946 و1947، بنتيجة (7-1)، (4-0)، (7-1)، و(7-0) على الترتيب.

وحقق منتخب الارجنتين انتصاره السابع أمام بوليفيا في كوبا أمريكا نسخة 1959 بنتيجة (2-0)، وتوج التانجو باللقب الثاني عشر في تاريخه حينها.

ونجح منتخب بوليفيا في إنهاء سلسلة هزائمه أمام منتخب الارجنتين بتحقيق الفوز التاريخي الأول عليه في كوبا أمريكا 1963، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقابل المنتخبين في كوبا أمريكا 1967، وفازت الارجنتين بهدفٍ دون رد، قبل أن يحقق منتخب بوليفيا انتصاره التاريخي الثاني على التانجو في نسخة 1979، بنتيجة (2-1).

وفي نفس النسخة الأخيرة بمباراة الإياب، ثأر منتخب الارجنتين من نظيره البوليفي بتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت كوبا أمريكا 1989، أول تعادل في تاريخ مواجهات الارجنتين وبوليفيا في البطولة وكان بنتيجة (0-0)، وسجل بعدها التانجو انتصارين متتالين في نسختي 1993 و1995، قبل أن يتعادلا من جديد بنتيجة (0-0) في نسخة 2011.

وتعتبر مواجهة الارجنتين لمنتخب بوليفيا في نسخة كوبا أمريكا المئوية 2016، هي الأخيرة التي جمعت المنتخبين في البطولة، وانتهت بفوز التانجو بنتيجة (3-0).