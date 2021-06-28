عاجل | تشكيلة اسبانيا وكرواتيا الاساسية في ثمن نهائي يورو 2020

كشف مدرب منتخب اسبانيا، لويس إنريكي، ومدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، التشكيلة الاساسية للمنتخبين للمباراة المرتقبة بينهما في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم 28-6-2021.

قطع منتخب اسبانيا تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الخامسة وبرصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب كرواتيا لدور 16 من المركز الثاني ايضًا بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

ويغيب عن تشكيلة منتخب كرواتيا الاساسية اليوم، كل من الجناح المتألق “إيفان بيريسيتش” بسبب إصابته بفيروس كورونا، والمدافع “ديجان لوفرين” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويقود تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية نجم ريال مدريد المخضرم “لوكا مودريتش”، الذي قدم مستويات رائعة خلال أول 3 مباريات في دور المجموعات وسجل هدف وحيد أمام سكتلندا في الجولة الثالثة.

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوفٍ مكتملة، بقيادة لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتش الذي لعب (70) دقيقة في المباراة الماضية أمام سلوفاكيا، بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشهدت تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية، تواجد جناح مانشستر سيتي “فيران توريس” الذي حل بديلًا في المباراة الماضية، ونجح في تسجل هدف وحيد.

تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية اليوم

أوناي سيمون

سيزار أزبيليكويتا – إيريك جارسيا – إيمريك لابورت – خوسيه جايا

كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز

فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

تشكيلة منتخب كرواتيا الاساسية اليوم

دومينيك ليفاكوفيتش

يوشكو جفارديول – دويي كاليتا كار – دوماغوي فيدا – جوسيب جورانوفيتش

مارسيلو بروزفيتش

لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش

أنتي ريبيتش – برونو بيتكوفيتش – نيكولا فلاسيتش