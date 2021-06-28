الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على الأراضي السعودية

كشف الإتحاد الملكي الإسباني عن موعد مسابقات الكرة الإسبانية للموسم المقبل 2021/2022، والذي شهد موعداً طالما انتظره عشاق الساحرة المستديرة وهو مباراة ريال مدريد أمام برشلونة لكن خارج إسبانيا هذه المرة.

وحدد الإتحاد الإسباني يومي 12 و 13 يناير 2022، موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي ريال مدريد مع غريمه برشلونة في نصف النهائي الأول، فيما يجمع نصف النهائي الثاني، بطل الدوري أتليتكو مدريد مع حامل لقب كأس السوبر “أثليتك بيلباو”.

وتحتضن المملكة العربية السعودية نسخة العام 2022 من بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد توقيع إتفاقية مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتنظيم البطولة لغاية العام 2028 في المملكة.

وسبق للملكة العربية السعودية إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني خلال نسخة العام 2019، إلا أن أتليتكو مدريد حرم محبي الليجا في المملكة من متابعة مباراة الكلاسيكو، بعد التغلب على برشلونة في نصف النهائي، ليواجه ريال مدريد في النهائي ويخسر بركلات الترجيح.

وتبدو الفرصة مواتية لعشاق العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في الشرق الأوسط لمشاهدة كلاسيكو الأرض على ملاعب المملكة العربية السعودية، بعدما وضعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض خلال الدور نصف النهائي.

يذكر أن نسخة كأس السوبر السعودي في الموسم الماضي 2020/21، أقيمت في إسبانيا على ملعب لا كورتاخا بإشبيلية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما منع من إقامته على الأراضي السعودية، لكن البطولة ستعود إلى جدة في يناير المقبل.