شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مهنئاً بدر المطوع: "فخور بالسنوات التى قضيتها عميدا للاعبي العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد حسن، قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي والزمالك السابق، الكويتي بدر المطوع بعد تتويجه بلقب عميد لاعبي العالم، ونشر علي حسابه الرسمي على تويتر، "فخور بالسنوات التي قضيتها عميدًا للاعبي العالم وها هى الراية كما انتقلت لشخصي من النجمين الكبيرين حسام حسن ومحمد الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع بعد وصوله لرقم 185 مباراة دولية فكل التهنئة له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم."

وتواجد بدر المطوع في قائمة منتخب الكويت الأساسية لمواجهة البحرين بتصفيات كأس العرب ليخوض المباراة رقم 185 ويصبح عميد لاعبي العالم متخطيا أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

وحافظ أحمد حسن على لقب عميد لاعبي العالم لعدة سنوات، حيث ارتدى قميص منتخب مصر لما يقرب من 15 عامًا وفاز بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات، ليعلن بعد ذلك اعتزال كرة القدم ويظل الرقم مسجلا باسمه حتى تمكن المطوع من كسر الرقم في عام 2021.