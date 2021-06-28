شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب السويس استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب الجيش بمدينة السويس استعدادا لمواجهة فريق المقاصة فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي يديرها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

وقام لاعبو الزمالك بمعاينة أرض الملعب عقب الوصول مباشرة، وسيقوم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بإعلان التشكيل الذي سيخوض به المباراة بعد قليل.

ويدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

والتقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.