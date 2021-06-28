شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة بمركز التحكيم والتسوية بسبب مباراة 99 الفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النادى الأهلى دعوى ضد اتحاد الكرة لدى مركز التحكيم والتسوية بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدورى الجمهورية مواليد 1999.

وفى وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة تأجيل المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 99 لأجل غير مسمى، حيث أعلن اتحاد الكرة إقامتها يوم 20 إبريل الماضى قبل أن يتم تأجيلها فى المرة الأولى، ليتحدد 26 مايو الماضى موعدا جديدا، إلا أن التأجيل للمرة الثانية كان مصيرها.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت أزمة بعدما فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء لفارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلى باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.

وبعد تأجيل المباراة للمرة الثانية، أعلن الزمالك صعوبة خوض اللقاء بسبب تسريح الفريق وعدم وجود 11 لاعبا فى القائمة لخوض المباراة ما دفع الأهلى للتقدم بشكوى لمركز التحكيم والتسوية.