الامارات | النصر ينظم بطولة «بادل تنس» الأولى للسيدات يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينظم بطولة «بادل تنس» الأولى للسيدات يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لألعاب الجماعية، مروان سنكل، عن تنظيم بطولة الـ «بادل تنس» الأولى للسيدات، وذلك على ملاعب «وورلد بادال إكاديمي» للتنس الأرضي في منطقة القوز بدبي، خلال يومي 9 و10 يوليو المقبل.

وقال سنكل في تصريحات صحافية، إن: «شركة الألعاب الجماعية برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، وبتوجيهات من إدارة النادي، وجهت بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، وذلك استكمالاً لإعلان النادي سابقاً ضم رياضة (البادل تنس) إلى الألعاب الرياضية في القلعة الزرقاء».

وأضاف: «يواصل نادي النصر توسعة الأنشطة الرياضية المندرجة تحت مظلته، خاصة على صعيد الفرق النسائية، إذ أن (العميد) كان أول أندية الدولة التي أعلنت مؤخراً عن تأسيس فريق نسائي للريشة الطائرة، متبوعاً بتنظيم البطولة الأولى للسيدات، قبل أن يواصل النادي الاستراتيجية ذاتها، بالإعلان مطلع الشهر الجاري عن ضم الـ(بادل تنس) وتشكيل فريق من بنات النادي، والدفع بهن للمشاركة في بطولة تقام على صالة (وورلد بادال أكاديمي) الشهر المقبل».

وأوضح: «عقب الإعلان مباشرةً عن إشهار الـ(بادل تنس)، تم عقد اتفاقية تعاون بين إدارة النادي ممثلة بالمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية أحمد الجناحي، والعضو المنتدب ومالك (وورلد بادل أكاديمي) علي العارف، وحضرها رئيسة قسم الأنشطة النسائية بالنادي نسرين بن درويش والعديد من اللاعبات اللواتي شكلن نواة الفريق، في اتفاقية أثمرت عن استعداد الأكاديمية لاستقبال لاعبات النادي، وتوفير كافة متطلبات النجاح لمزاولة التدريبات، قبل أن تتكلل أخيراً باستضافة ملاعب (وورلد بادل أكاديمي) للنسخة الأولى من بطولة النصر للسيدات يومي 9 و10 يوليو المقبل، على مستوى الفردي».

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