كواليس آخر جلسة لـ كارتيرون بلاعبى الزمالك قبل مواجهة المقاصة

الشارقة - اميمة ياسر - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول, جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بمدينة السويس ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف لمصر المقاصة وفقا لتقارير الجهاز المعاون، كما قام الفرنسي بتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.

وحذر كارتيرون من الاستهتار في مباراة اليوم، وإهدار الفرص، مؤكدا لهم أن مباراة بطولة الدوري غير حسابات بطولة كأس مصر، وحذر اللاعبين من الانخداع بنتيجة مباراة الكأس.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس.