شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..سر ارتداء الزمالك اللون الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم ما يميز فريق الزمالك، هو ارتداء لاعبيه اللون الأبيض، والتى يتنصفها الخطين ذات اللون الأحمر، ولكن ما السر وراء اللون الأبيض؟.. ولماذ تم اختياره بالتحديد دون غيره؟.

تعددت الروايات والأسباب، فمنها من يقول أن اختيار اللون الأبيض جاء باعتباره لونًا يرمز للصفاء والنقاء، بينما يرمز الخطان مع اللون الأبيض إلى شعار المحاكم المختلطة وقتها.

وفى رواية آخرى أن الخطين المقصود بهما العام 1911 الذي أنشئ فيه النادي، وتم وضعهما عرضيًّا بالمقلوب، بينما يرجح البعض أن الرئيس الرابع لنادي الزمالك، وأطول من جلس على كرسي الرئيس في تاريخ النادي، حيدر باشا، اختار اللون الأبيض باعتباره أحد الألوان المكونة لعلم مصر، لأن الأهلي كان قد سبق الزمالك في اختيار اللون الأحمر، وكان من الصعب وقتها أن يتم اختيار اللون الأسود، لأنه لون مرتبط بالحزن، لذا تم الاتفاق على الأبيض باعتباره رمزًا للشرف والنقاء، بينما يرمز الخطان في الرواية ذاتها إلى الروح الرياضية بين الزمالك والأهلي، التي حاول إرساءها رئيس النادي الأسبق، حلمي زامورا.