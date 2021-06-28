شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس إراحة أيمن أشرف وتجهيز ياسر إبراهيم لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إراحة نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق خلال المباريات المقبلة ببطولة الدورى مع الدفع بزميله ياسر إبراهيم لتجهيزه فنياً وبدنياً استعداداً للموقعة المهمة التى سيخوضها المارد الأحمر فى 17 يوليو المقبل بالمغرب أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على لقب دورى أبطال أفريقيا.

وشارك أيمن أشرف فى مباريات الأهلى بصفة مستمرة ما عرضه للإجهاد، ويرغب موسيمانى فى الحفاظ على اللاعب الجوكر الذى يشارك فى مراكز عديدة بتألق كبير حتى يكون جاهزاً لمواجهة كايزر تشيفز، لذا سيحاول إراحته كلما سنحت له الفرصة لذلك مع الاهتمام بتجهيز ياسر إبراهيم الذى غاب عن المشاركة فى المباريات الأخيرة رغم مستواه المتميز.

ويخوض فريق الأهلى أربع مباريات بالدورى مع بيراميدز وسموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بثلاثية، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوى المغربى بالفوز عليه ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى فى مباراة الإياب.

ويقام نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021 يوم 17 يوليو المقبل، فى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.