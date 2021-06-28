شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى لاعبو منتخب ألعاب القوى الجرعة الأولى من لقاح الكورونا، قبل أيام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، والتى تأهل لها 3 لاعبين حتى الآن من المنتخب، وتلقى الجرعة اللاعبون المتأهلون للأولمبياد، والمرشحون للتأهل، على أن يتلقوا الجرعة الثانية خلال أيام بالمركز الطبى الرياضى.

ونجح الثلاثى مصطفى عمرو، ومحمد مجدى، ومصطفى الجمل فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو، مع توقعات بزياد الأعداد خلال بطولة التحدى التى تختتم اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى، استقر اتحاد العاب القوى على يوم 27 أغسطس موعدا لإقامة الجمعية العمومية للاتحاد، والتى تشهد إجراء الانتخابات.

وجاء تحديد الموعد خلال آخر جلسة جمعت مجلس إدارة الاتحاد، حيث شهدت مناقشة كافة التفاصيل وموعد الدعوة إلى الانتخابات والجمعية العمومية.