شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد مؤتمر الرياضة فى الجمهورية الجديدة بحضور كبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر الرياضة فى الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية وعدد من نجوم الرياضة وكبار النقاد الرياضيين.

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن مصر تعيش الآن طفرة على جميع المستويات وفى كل المجالات، لافتا إلى أن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطورا ملحوظا وإنجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمنا قوميا، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، وأصبحت تساهم بقوة فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.

وأضاف صبحي، أن البنية الإنشائية الرياضية والشبابية كان لها دور فعال فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ستساهم بشكل كبير فى استضافة العديد والمزيد من تلك الأحداث العالمية، مثلما حدث واستضافت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لكرة اليد يناير الماضي.

وفى المقابل، قال أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، إن احتفالية الاتحاد يومى 6 و 7 يوليو المقبل ستشهد عددا من الفعاليات الرياضية والثقافية المهمة، والتى ستأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة، وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، حيث ستأتى الإحتفالية تحت شعار" الرياضة فى الجمهورية الجديدة"

واختتم رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية كلمته بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته للمؤتمر ودعمه الكامل لكل الاتحادات الرياضية.

من جهته وجه نجوم الكرة حسنى عبد ربه نجم مصر والإسماعيلى وتامر بجاتو نجم مصر والأهلى والحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان الشكر للوزير على تبنيه المبادرات الاجتماعية لنجوم الرياضية وأكدوا استعدادهم للمشاركة فى أى نشاط يخدم الوطن والمجتمع.

وفى كلمته أكد رمزى صالح حارس مرمى الأهلى السابق والمنتخب الفلسطينى على شكره لمصر وقائدها على دعمهم للقضية الفلسطينية وأشهد بفكرة تنظيم مباراة بين نجوم مصر وفلسطين دعما لإعمار غزة والأقصى ونقل تحيات الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين ورئيس اتحاد الكرة للدكتور أشرف صبحى ولاتحاد الثقافة الرياضية مؤكدا أن هذه اللفتة سيكون لها أثر ايجابى كبير لدى الشعب الفلسطيني.