شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدعم رمضان صبحي بعد وداع الكونفدرالية: "لا تبكي يا رمضونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر صالح جمعة، صانع العاب نادي سيراميكا، عن دعمه لرمضان صبحي بعد خروج فريق بيراميدز من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة من الرجاء المغربى بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر صالح جمعة، صانع العاب نادي سيراميكا، صورة لرمضان صبحي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعليه ملامح التأثر بعد وداع بطولة الكونفدرالية بمباراة النصف النهائي، ووجه له رسالة قائلا: " لا تبكي يا رمضونا".



صالح جمعة على فيس بوك

وتحسم إدارة نادى بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة مصير الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالرحيل أو البقاء، بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة من الرجاء المغربى بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتتجه إدارة بيراميدز لإصدار قرار برحيل المدرب الأرجنتينى، خاصة إنه لم ينجح فى ترك بصمة مع الفريق الغنى بالنجوم، وتسبب فى تدهور أداء ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

وتبحث إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذى سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 ، أحرز هداف الرجاء.. سفيان رحيمى – بن مالانجو "أهدرها" - سند الورفلي "أهدرها" - زكرياء الوردي – محمود بن حليب - محمد زريدة - فابريس نيجوما "أهدر" - عبد الإله مدكور.