شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القماش يتأهل إلى بطولة العالم للسباحة 2022 فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن يوسف القماش لاعب المنتخب الوطني في السباحة، من التأهل إلى بطولة العالم للسباحة 2022 فى اليابان بعد كسره رقم التأهيل لسباق 50 متر صدر بزمن 27.2 ثانية .

وكانت النجمة الفراشة الذهبية المصرية فريدة عثمان، قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ الاتحاد المصرى للسباحة، البطلة المصرية، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ألف مبروك للفراشة الذهبية فريدة عثمان، تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بزمن 57.84 فى سباق 100 متر فراشة، ألف مبروك لمصر".

بدأت فريدة السباحة فى الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهى فى عامها الـ11، وحققت المركز الخامس، وهى فى عامها الـ12 عقب مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية 200، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها فى البطولة الأفريقية فى الدار البيضاء بالمغرب.

تمكنت فريدة، نتيجة إنجازاتها الرياضية عالميا وإقليميا، أن تنال منحة للدراسة فى جامعة كاليفورنيا بيركلي، المعروفة بتفوق السباحة بها، ودرست التسويق والدعاية فى الجامعة إلى جانب المشاركة فى فريق السباحة، وتمكنت من أن تكون قائدة الفريق .