شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يطمئن على إصابة مصطفى محمد وشكوك حول لحاقه بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر الأولمبي اتصالات بالجهاز الطبي لفريق جالاتا سراي التركي للإطمئنان على إصابة مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة فى ودية فريقه أمام دينامو بوخارست الرومانى ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2021/2022

أكد الجهاز الطبي لجالاتا سراي، لمسئولو منتخب مصر أن مصطفى محمد يعاني من كدمة في الركبة والتي تحتاج لعلاج أسبوعين لـ4 أسابيع وبالتالي مسألة مشاركته في الأولمبياد من عدمه لم تتأكد بعد.

يذكر أن هناك رفض من قبل نادي جالاتا سراي التركي بعدم مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل، قبل تعرضه للإصابة.

وكشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الاثنين، عن مدة غياب الدولى المصرى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادى جالاتا سراى عن الملاعب، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة دينامو بوخارست الرومانى الودية أمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأكدت الشبكة أن فترة غياب مصطفى محمد عن الملاعب تتراوح ما بين أسبوعين إلى 5 أسابيع، لتتضاءل بشدة فرص مشاركته مع منتخب مصر فى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو" الشهر المقبل.

وأعلن نادى جالاتا سراى التركى نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها الدولى المصرى مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لنهاية الموسم المقبل، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام دينامو بوخارست الرومانى ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2021/202 ، وأصيب مصطفى محمد فى الدقائق الأولى من المباراة، وغادر ملعب اللقاء ولم يتمكن من استكمالها، وبدأ المباراة أساسيًا مع جالاتا سراي أمام دينامو بوخارست رغم الأنباء التى أفادت صباح اليوم، الأحد، عبر الصحافة التركية بإصابته فى التدريبات.