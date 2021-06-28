شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس خوض معسكر إعداد خارجى خلال الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية خوض معسكر إعداد خارجى خلال فترة مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وتلقى الزمالك عددًا من العروض لخوض الفريق معسكر إعداد خارجى إلا إن الجهاز الفنى لم يحسم الأمر حتى الأن، حيث يقوم كارتيرون فى الوقت الحالى بدراسة الأمر وهل سيكون المعسكر خارجى أو سيكتفى بمعسكر داخلى.

ويسعى الخواجة الفرنسى لاستغلال فترة توقف مسابقة الدورى لإعداد الفريق بالشكل الأمثل ومعالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى الفترة الماضية ولم يتمكن من معالجتها بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة عندما يلتقى مع مصر المقاصة في السابعة مساء اليوم على ملعب السويس، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدفا، بينما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.