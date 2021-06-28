شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك ومصر المقاصة على ملعب السويس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لقاء الزمالك ومصر المقاصة واحد من أقوى لقاءات الإيجبشين ليج فى الأعوام الأخيرة، ودائماً يحمل المفاجآت الأمر الذى يجعل المباراة أكثر إثارة، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس مواجهات الزمالك والمقاصة قبل صدام اليوم..

س: ما موقف الزمالك ومصر المقاصة فى جدول الدورى؟

ج: يدخل الزمالك المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 17 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 47 هدفًا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يدخل المقاصة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 31.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك ومصر المقاصة؟

ج: التقى الزمالك مع المقاصة فى 17 مواجهة، بواقع 15 فى الدورى ومباراتان بالكأس، حقق الزمالك الفوز فى 10 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة، سجل الزمالك 27 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 19 هدفاً فى الشباك البيضاء.

س: ما هو أكبر فوز فى مواجهات الزمالك ومصر المقاصة؟

ج: الفوز الأكبر كان من نصيب الزمالك بنتيجة "4-1" وتحقق ذلك فى ثلاث مناسبات، الأولى كانت بالدور الأول لموسم "2014-2015"، بينما كانت الثانية بالدور الثانى للموسم الماضى بينما كانت الثالثة فى الدور الاول لدورى هذا الموسم.

س: من يدير مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحكيمياً؟

ج: اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الزمالك ومصر المقاصة مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

س: وماذا عن التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة المقاصة؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد عبد الشافى – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشو - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.