شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى ثالثا.. محمد شعبان وصيف بطولة بورتوريكو لكمال الأجسام للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد شعبان لاعب كمال الأجسام للوزن المفتوح، في تحقيق إنجاز جديد للعبة بعدما فاز بالمركز الثاني في بطولة " YAMAMOTO PUERTO RICO PRO "، التي أقيمت في بورتوريكو خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو الجاري بمشاركة 17 لاعباً ، ليقدم شعبان نموذجًا جديداً لأبطال مصر المتألقين في اللعبة في السنوات الأخيرة، وتحديداً عقب الإنجاز الكبير الذي حققه بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا 2020، البطولة الأقوى والأهم في عالم المحترفين في كمال الأجسام.

شعبان نجح في تحقيق هذا المركز المتقدم وكان قريبًا من خطف لقب البطولة لولا قوة المنافسة بينه وبين أكيم وليامز، الذي فاز باللقب وضمن التأهل بشكل مباشر إلى مستر أولمبيا 2021 ، المقرر إقامتها بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

أكيم وليامز هو واحد من أهم 10 لاعبين في عالم كمال الأجسام للمحترفين، وسبق له الفوز بالمركز السادس في مستر أولمبيا 2020، التي توج بها البطل المصري العالمي بيج رامي في النسخة الأخيرة، ليصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز باللقب.

إنجازات الأبطال المصريين لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت البطولة انجازاً آخر، حيث نجح البطل حسن مصطفى في التفوق على باقي المنافسين وفاز بالمركز الثالث، وهو نفس المركز الذي فاز به اللاعب في بطولتي New York Pro" و "California pro" على الترتيب.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي: أكيم وليامز ، محمد شعبان ، حسن مصطفى ، أندريا برشتي ، أندريا موتزي ، ثيو لوجري ، ويليامز مارتينيز ، روبين ستراند ، جيمي كريستيان ، دوريان هايد ، كاميلو دياز، باسكول دي أنجلو ، ادي باركا ونتس ، ثياجو لينس أجو، الآن بنودي مان .