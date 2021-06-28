شكرا لقرائتكم خبر عن هل خرج بواليا ومروان من حسابات موسيماني نهائياً؟.. مدرب الأهلى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن الثنائى مروان محسن ووالتر بواليا يمتلكان فرصة قوية للمشاركة مع المارد الأحمر فى المباريات المقبلة، رغم غيابهما عن التشكيلة الأساسية للأهلى فى اللقاءات السابقة، وقال سامى قمصان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مخطئ من يتخيل أن هناك لاعباً خرج من حسابات الأهلى ونحن لا نزال فى أصعب مراحل المنافسة على البطولات سواء البطولة الأفريقية التى وصلنا فيها للمحطة الأخيرة أو بطولة الدورى وكأس مصر التى لا تزال تنتظرنا فيها مباريات صعبة للغاية".

وأضاف سامى قمصان، "والتر بواليا ومروان محسن سيحصلان على فرصتهما للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الأهلى، نحتاج جهود كل اللاعبين لتحقيق أهدافنا بالتتويج بالبطولة الأفريقية، وأيضاً الحفاظ على لقب الدورى وكأس مصر، وليس مروان وبواليا فقط وإنما فرص المشاركة متاحة لكل اللاعبين بمن فيهم الناشئون".

وانضم بواليا إلى الأهلى فى يناير الماضى قادماً من فريق الجونة لتدعيم مركز الهجوم، بعد تألقه مع الفريق الساحلي، وشارك والتر بواليا مع الأهلى فى 19 مباراة بمختلف البطولات سجل هدفين وصنع مثلهما، فيما انضم مروان محسن للأهلى فى موسم 2016، وخلال الموسم الجارى شارك مروان محسن مع المارد الاحمر فى 16 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأهلى على الترجى التونسى بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر فى مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة.

ويلتقى الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.