شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الدهان وصيفاً لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية ومرشح للتأهل إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفارس سامح الدهان المركز الثانى لمباراة الجائزة الكبرى فى جولة باريس ببطولة لونجين جلوبال تور لقفز الحواجز والتى تشهد مشاركة أفضل وأشهر فرسان العالم.

وحل الدهان وصيفا خلف الفارس الإنجليزى الشهير بن ماهر محققا زمنا قدره 38.45 ث فى جولة التمايز وبأربعة أخطاء ليحقق نتيجة رائعة للغاية وسط هذه الكوكبة من الفرسان العالميين فى جولة باريس التى أختتمت مؤخراً.

وتفوق سامح الدهان فى مباراة الجائزة الكبرى وأنهى الجولة الأولى منها بدون أخطاء ، وفى جولة التمايز اسقط حاجزا واحدا ليحل ثانيا بعد الفارس بن ماهر الذى انهى جولة التمايز بدون أخطاء وبزمن قدره 39.35 ث ، حيث يعتبرالدهان هو الأفضل بين الفرسان الأوائل ويرشحه للفوز بالجائزة الكبرى كما فعل فى جولة باريس قبل 3 سنوات، لولا إسقاطه أحد الحواجز مع الجواد "اميز مو" ليكتفى بالوصافة ويتوج بالميدالية الفضية ، وحلت ثالثة الفارسة الانجليزية جودى هال ماكاتير.

وشهدت الجائزة الكبرى فى نفس الجولة مشاركة الفارس نائل نصار، والذى حل فى المركز السابع فى الترتيب العام.

من ناحية أخرى، يتواجد كل من سامح الدهان ونائل نصار ضمن الفرسان المرشحين لتمثيل مصر فى منافسات قفز الحواجز بأولمبياد طوكيو الشهر المقبل، ومعهما كل من عبد القادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ومحمد طارق طلعت مصطفى، وسيتم اختيار 4 فرسان فقط (3 أساسيين وفارس احتياطى) للسفر إلى طوكيو.