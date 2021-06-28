شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد فى علاقة موسيماني مع محمود كهربا فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى، كواليس جلسة اللاعب مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر خلال الأيام الماضية، وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كهربا لن يرحل عن الأهلى، اللاعب لديه إصرار شديد على العودة للتشكيل الأساسى للفريق، ويحظى بدعم ومساندة كل المسئولين بالنادى وعلى رأسهم مدربه موسيمانى".

وأضاف حازم الحديدى، "موسيمانى اجتمع مع كهربا وأخبره أنه سعيد بتطور مستواه فى التدريبات لذا بدأ فى إشراكه فى المباريات بشكل تدريجى بداية من مباراة نهضة بركان بالسوبر الأفريقى بجانب ظهوره فى مباراة الترجى التونسى فى الدقائق الأخيرة".

وتابع حازم الحديدى، "موسيمانى أبلغ كهربا أنه سيواصل منحه فرصة المشاركة مع الأهلى فى مباريات الدورى من أجل تجهيزه للنهائى الأفريقي، شريطة أن يستغل الفرصة ويستعيد فورمته الفنية والبدنية التى تؤهله لحجز مكان أساسى بتشكيلة المارد الأحمر بصفة مستمرة لاسيما وأنه أحد أهدافى الفريق".

وعاد كهربا للمشاركة مع المارد الأحمر بديلا فى مباراة نهضة بركان المغربى التى شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقى بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب، وشارك كهربا بديلا لمحمد شريف فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة التى منحت له بعد غياب طويل قبل أن يشارك فى مباراة العودة أمام الترجى التونسى التى فاز بها الاهلى بثلاثية ليعلن صعوده للنهائى الافريقى.

وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصرى والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً إثر عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع موسيمانى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.