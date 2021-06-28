شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى كامل العدد استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد رفعت صانع ألعاب المصرى لقيادة وسط الفريق بعد انتهاء إيقافه والتي غاب على إثرها عن اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربى في الجولة الـ27 للدورى.

وعقد على ماهر المدير الفني للمصرى العديد من الجلسات النفسية للاعبين لمحو آثار الهزيمة الأخيرة أمام الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين وطالبهم بضرورة نسيان تلك المباراة والتفكير في المباراة المقبلة ، مؤكدا لهم أن المواجهات أمام الفرق التي تصارع من أجل البقاء تعد الأصعب في الوقت الحالي بعد وصول المسابقة لأمتارها الأخيرة .

ويحتل المصرى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 43 نقطة من 27 مباراة ، فاز في 11 مباراة وتعادل 10 وخسر 6 ، احرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ27 هدفا ، بينما يحتل البنك الأهلى المركز قبل الأخير للمسابقة برصيد 22 هدفا من 25 مباراة ، فاز في 4 وتعادل 10 وخسر 11 ، احرز لاعبوه 25 هدفا ومنى مرماه بـ34 هدفا .

وتعاهد لاعبو المصرى على تحقيق الفوز على البنك الأهلى واللعب من الدقيقة الأولى على حصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى في ظل عودة الأهلى وبيراميدز للعب مرة أخرى وهو ما سيؤدى لتقهقر ترتيب الفريق للمركز الرابع بجدول الترتيب .