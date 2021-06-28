شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة بيراميدز والإنتاج فى الدوري لـ8 يوليو بدلا من 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإنتاج الحربي مع بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء الخميس 8 يوليو باستاد السلام بدلا من 20 يوليو، بعد خروج بيراميدز من نصف نهائي الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع بيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى السابعة مساء الأحد 11 يوليو المقبل بملعب استاد بتروسبورت.

ويسعى مسئولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبحث إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذى سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب.