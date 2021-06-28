أحمد حسن يهنئ بدر المطوع بلقب عميد العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حرص أحمد حسن لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق على تهنئة الكويتي بدر المطوع بلقب عميد لاعبي العالم.

وتواجد اللاعب الكويتي في قائمة منتخب بلاده الأساسية لمواجهة البحرين بتصفيات كأس العرب ليخوض المباراة رقم 185 ويصبح عميد لاعبي العالم متخطيا أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب حسن: "فخور بالسنوات التي قضيتها عميدًا للاعبي العالم."

وأضاف: "ها هي الراية كما انتقلت لشخصي من النجمين الكبيرين حسام حسن ومحمد الدعيع تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع بعد وصوله لرقم ١٨٥ مباراة دولية فكل التهنئة له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم."

وظل أحمد حسن محافظًا على لقب عميد لاعبي العالم لعدة سنوات، حيث ارتدى قميص منتخب مصر لما يقرب من 15 عامًا وفاز بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات، ليعلن بعد ذلك اعتزال كرة القدم ويظل الرقم مسجلا باسمه حتى تمكن المطوع من كسر الرقم في عام 2022.

وبدأ بدر المطوع المشاركة مع منتخب الكويت في سبتمير عام 2003 وخلال 18 عامًا لعب حتى الآن 184 مباراة (قبل مواجهة البحرين)وسجل خلال مسيرته مع المنتخب 56 هدفًا.