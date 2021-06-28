مصدر بالأهلي لمصراوي: محمد محمود يشارك في المران السبت.. ونيدفيد جاهز لخوض المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمد محمود لاعب الفريق، سيعود للمشاركة في المران الجماعي بداية من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر لمشاركة نيدفيد في المباريات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الطبي بالأهلي منح بيتسو موسيماني المدير الفني الضوء الأخضر لإمكانية مشاركة كريم نيدفيد في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "نيدفيد شارك في تدريبات الكرة خلال الفترة الماضية وبات جاهزاً من الناحية الطبية للعودة للمباريات والامر متروك لموسيماني ومعاونية".

وتابع: "محمد محمود بدأ يشارك في تدريبات الكرة الخفيفة خلال الأيام القليلة الماضي وسوف يعود للمشاركة المران الجماعي للاهلي من السبت المقبل".

وأوضح أن محمد محمود لا يعاني من أي مضاعفات بعد نزولة المران رغم غيابه لفترة بسبب إصابته الطويلة التي وصلت للعامين.

وشدد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن محمود متولي مدافع الفريق رهن إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات وهو لائق تماماً بعد ان تعافيه من الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس في مسابقة دوري WE المصري.