تقارير توضح.. تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، عرض إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

ورحل راموس عن ريال مدريد بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع الفريق الملكي، ولم يتوصل الطرفين لصيغة عقد جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ESPN" فإن راموس تلقى عروضا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن البالغ من العمر 36 عاما، يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه للاستقرار على أحدهم قبل بداية الموسم المقبل.

وزعمت الصحيفة أن العرض المقدم من مانشستر سيتي يتضمن عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي واللعب لفريق نيويورك سيتي المملوك لمجموعة سيتي.

كما اشارت "ESPN" إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرى أن المدافع الإسباني الذي يتمتع بخبرة كبيرة سيسد الثغرات الصغيرة في دفاعات الفريق السماوي رفقة روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي وإيمريك لابورت.

جدير بالذكر أن راموس حقق 22 بطولة مع ريال مدريد، بواقع 5 بطولات دوري إسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس سوبر إسباني، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي ولقبي كأس ملك إسبانيا.