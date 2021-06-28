"موعد كلاسيكو السوبر".. الاتحاد الإسباني يعلن أجندة الموسم الجديد 2021-2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أجندة الموسم الجديد 2021-2022، لجميع البطولات التي ينظمها محلياً.

وحدد الاتحاد الإسباني موعد انطلاق الدوري الإسباني "الليجا"، لتبدأ الجولة الأولى من 13 إلى 15 أغسطس، لتنتهي المسابقة المحلية في 22 مايو.

وسيقام نهائي كأس ملك إسبانيا في 23 أبريل من عام 2022 المقبل.

كما قام الاتحاد الإسباني بتحديد موعد مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، والذي سيقام في السعودية مطلع العام المقبل.

وحدد الاتحاد الإسباني يومي 12 و13 يناير موعدا لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لتقام المباراة النهائية في الـ16 من الشهر ذاته.

وبذلك قد يكون قد تحدد موعد كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر، ليكون أحد يومي 12 أو 13 يناير المقبل.

وتشارك أندية أتلتيكو مدريد (بطل الليجا)، ريال مدريد (وصيف الليجا)، برشلونة (بطل الكأس)، وأتلتيك بلباو (وصيف الكأس) في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.