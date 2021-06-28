منافس الأهلي.. تعليق مباريات الهواة في جنوب أفريقيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعليق جميع مباريات كرة القدم للهواة بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الحكومة الجنوب أفريقية، أمس الأحد، حظر السفر من وإلى ولاية جوتنج التي ينتمي لها فريق كايزر تشيفز، لمدة 14 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الجنوب أفريقي، إنه امتثالا لإعلان رئيس الدولة أمس الأحد، توتر الأوضاع في البلاد وتعليق جميع التجمعات الاجتماعية، فقد تم تعليق جميع أنشطة كرة القدم للهواة حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن كايزر تشيفز سيلتقي مع الأهلي يوم 17 يوليو القادم في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في دولة المغرب، أي بعد عدة أيام من انتهاء المدة المقررة لحظر السفر، ما لم يتم مدها من جانب حكومة جنوب أفريقيا.