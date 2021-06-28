ما موقف الاهلي القانوني حال انسحاب كايزر تشيفز من نهائي دوري الأبطال؟

تعقد موقف فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي، والمقرر له في الـ17 من يوليو المُقبل بالمغرب، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وكانت الحكومة الجنوب أفريقية قد أعلنت فرض حظر تجوال في البلاد بسبب بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأكد رئيس جنوب افريقيا أن السلالة الجديدة من الفيروس قد بدأت في الانتشار في 5 ولايات، منهم ولاية جوتنج والتي يتواجد بها نادي كايزر تشيفز الذي يحتفل هذه الايام باول تأهل في تاريخه للنهائي.

‏وقرر الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، تعليق نشاط كرة القدم للهواة، صباح اليوم الإثنين، حتى 11 يوليو المقبل بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وطبقًا لقرارات رئيس البلاد.

وتتساءل الجماهير عن الموقف القانوني للنادي الأهلي، في حال عدم قدرة كايزر تشيفز على السفر إلى المغرب والانحساب من نهائي البطولة، بعد تأهله على حساب الوداد المغربي بالفوز بهدف دون رد، بمجموع المباراتين.

وطبقا للوائح وقوانين الكاف، فإنه في حال انسحاب كايزر تشيفز بسبب ظروف السفر سيلاقي الاهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي وفق الفصل 11 من المادة 15 الذي ينص على أن الفريق المتأهل للنهائي اذا اعلن انسحابه قبل المباراة النهائية يتم استبداله بالفريق الذي تم أقصائه بنصف النهائي.

ومن المُقرر أن يتم استدعاء الوداد المغربي لخوض النهائي أمام الأهلي، على حساب كايزر تشيفز، ولن يتم اعتبار المارد الأحمر فائزًا بالبطولة.