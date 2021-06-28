الميركاتو الصيفي 2021 | لاعب ريال مدريد يقترب من ناديه السابق

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن لاعب ريال مدريد، داني سيبايوس، توصل إلى اتفاق مع ريال بيتيس، للانتقال إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد عدم قناعة كارلو أنشيلوتي بقدرات اللاعب الإسباني.

وأصبح سيبايوس قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي ريال بيتيس، في صفقة سوف تضخ لخزينة ريال مدريد ما يقارب 30 مليون يورو، وهو ما طلبه الميرنجي من أجل بيع لاعب وسط ميدانه.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، إلى أن اللاعب يرحب بالعودة إلى ناديه السابق، حيث يُفترض أن يكون أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة ريال بيتيس الأساسية، خاصة وأن فرصته في اللعب أساسيًا الموسم المقبل مع ريال مدريد تكاد تكون معدومة.

وخاض سيبايوس تجربته سابقة رفقة ريال بيتيس، إذ لعب 109 مباريات، وهز الشباك 7 مرات، وقدم 9 تمريرات حاسمة لفريقه.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ريال بيتيس ينتظر بيع لاعبه جويدو رودريجيز إلى نادي أرسنال، مقابل المبلغ ذاته، من أجل أن يستخدم هذا المبلغ، للحصول على خدمات سيبايوس من ريال مدريد في صفقة بيع نهائي.

وكانت هناك تقارير صحفية تؤكد، أن ميلان حاول التعاقد مع داني سيبايوس على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء، لكن رغبة سيبايوس في البقاء داخل إسبانيا سوف تحسم انتقاله إلى ريال بيتيس بدلًا من الروسونيري.

يُذكر أن سيبايوس لعب الموسمين الماضيين معارًا في صفوف نادي أرسنال، لكنه فشل في كسب ثقة مايكل أرتيتا ليقرر عدم شراء بطاقته بشكل نهائي.