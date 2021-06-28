لوك شو يرد على انتقادات جوزيه مورينيو ويصفه بـ المهووس!

وصف الظهير الأيسر لوك شو مدربه السابق في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بـ المهووس بعد أن شن البرتغالي هجومًا آخر على مدافع منتخب إنجلترا خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وعانى لوك شو من علاقة صعبة مع جوزيه مورينيو خلال فترة تدريبه لنادي مانشستر يونايتد، حيث كان البرتغالي ينتقد باستمرار لاعب ساوثامبتون السابق بسبب مستواه المتذبذب وزيادة وزنه.

واختار مورينيو، الذي أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، انتقاد لوك شو مرة أخرى، خلال اشتغاله كمحلل إذاعي على “تالك سبورت” خلال يورو 2020، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سرعان ما بادر بالرد على المدرب الحالي لنادي روما الإيطالي.

ماذا كان رد لوك شو على جوزيه مورينيو؟

في معرض تحليل مورينيو لفوز منتخب إنجلترا بنتيجة (1-0) على جمهورية التشيك الأسبوع الماضي في آخر مباريات دور المجموعات، وصف السبيشل وان ضربات لوك شو الثابتة، بأنها “سيئة للغاية”.

وقال شو عندما تم إخباره عن أحدث انتقادات مورينيو له: “أنا لا أفهم ذلك. لا أعرف لماذا لا يزال مستمراً ويريد أن يشير إلي”.

وأكمل: “لا أشعر أن الكرات الثابتة كانت سيئة كما كان يقول. كان من الممكن أن أكون قد نفذت واحدة سيئة في الشوط الثاني، ركلة ركنية، لم تتجاوز واحدة، لكنها كانت واحدة من كل ثلاثة. لا أعتقد أن الضربات الثابتة الأخرى كانت سيئة للغاية”.

وطالب مدافع مانشستر يونايتد مدربه السابق بالاهتمام بنفسه والتركيز على عمله بدل التركيز على انتقاده كلما سنحت له الفرصة، وأضاف: “انظر، عليه أن يقوم بعمله. لقد اعتاد أن يقول أشياء سلبية عني، لذا فقد تعودت عليه”.

وأردف قائلاً: “من الواضح أن لسانه طويل جدًا. يحب التحدث عني كثيرًا، كما رآه الجميع مؤخرًا. لكن هو صوته ويمكنه أن يقول ما يريد، سأركز على نفسي. ألعب الكرات الثابتة في مانشستر يونايتد، لذلك لم يكن الأمر كما لو كان شيئًا لم أكن مستعدًا له”.

ماذا عن فترة شو مع مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو؟

تحدث لوك شو أيضًا عن وقته في العمل تحت قيادة مورينيو في ملعب أولد ترافورد، معترفًا أنه فعل كل ما في وسعه لمحاولة شق طريقه في خطط مديره الفني وإقناعه بالاعتماد عليه، ولكن دون جدوى.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا والذي من المتوقع أن يحتفظ بمكانه الأساسي في تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مباراة دور الستة عشر من يورو 2020 ضد ألمانيا يوم الثلاثاء: “إنه يحب بعض اللاعبين، ولا يحب الآخرين”.

وتابع: “لقد وقعت في الفئة التي لا يحبها. حاولت بأقصى ما أستطيع أن أعود إلى جانبه، لكن الأمر لم ينجح أبدًا، بغض النظر عما فعلته. لا يوجد مكان لديه”.

وأكمل لوك شو: “أعتقد أنه كان مدرباً رائعًا، لكن كما تعلمون، الماضي هو الماضي. حان الوقت للتغير وحان الوقت للانتقال. أحاول المضي قدمًا ولكن من الواضح أنه لا يستطيع ذلك. يتحدث عني باستمرار، وهو أمر أجده غريبًا جدًا. حتى أن بعض زملائي هنا قالوا: “ما مشكلته؟ ولماذا يستمر في الكلام؟”.

وأضاف: “آمل أن يجد سلامته مع ذلك ويتوقف عن القلق بشأني. من الواضح أنني اشغل باله كثيرًا ويفكر بي كثيرًا. لا أعتقد أن أيًا منكم يدرك السنتين أو الثلاث سنوات التي أمضيتها معه ومدى سوء [النقد] في ذلك الوقت. ما يقوله الآن لا شيء مقارنة بما كان عليه من قبل”.

وختم لوك شو: “أجد أنه من السهل تجاهله الآن أو أن أضحك على تصريحاته، لكن من الأفضل تجاهله فقط. كنت أعرف أنه إذا حان الوقت، فسأكون قادرًا على الصمود أكثر منه وأنا كذلك. يمكنني الآن التركيز فقط على الاستمرار في التحسن”.