خاص | الشامسي يجتمع بممدوح عيد ومدرب بيراميدز لحسم مصيره

بات المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، قريبًا من الرحيل عن النادي السماوي، عقب الخروج من نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتعادل بيراميدز مع الرجاء المغربي، سلبيًا في مباراتي الذهاب والإياب، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح والتي حسمت تأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة (5-4).

وأوضح مصدر من بيراميدز -تحفظ على ذكر اسمه- أن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز سيحسم مصير المدرب الأرجنتيني عقب مباراة الأهلي المُقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أن الشامسي سيجتمع مع المدير التنفيذي لبيراميدز ممدوح عيد والمدرب الأرجنتيني، عبر تطبيق زووم، لمعرفة أسباب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري والكونفيدرالية.

وأشار المصدر أنه لا صحة تماما لإقالة رودولفو أروابارينا، في الوقت الحالي وأي قرار يتم اتخاذه في بيراميدز يتم الرجوع فيه إلى مالك النادي، خاصة وأن الشرط الجزائي للمدرب الأرجنتيني كبير للغاية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، مساء الخميس المُقبل، والتي ستقام على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.