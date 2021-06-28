رسميًا.. الاتحاد الإسباني يكشف مواعيد جميع مسابقاته لموسم 2021/2022

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أجندة مواعيد جميع مسابقاته لموسم 2021/2022، وعلى رأسها الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني بحسب ما جاء في البيان؛ يوم 15 أغسطس رسميًا، على أن تكون نهايتها في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، يوم 22 مايو 2022، وستقام قرعة المباريات يوم، الأربعاء المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، في يوم 23 أبريل 2022، على أن تكون البداية في التصفيات التمهيدية يوم 17 نوفمبر المقبل.
ستقام الجولة التاسعة عشر وهي نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني، يوم 31 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022.
وحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، يوم 12 يناير على أن تكون المباراة النهائية يوم 16 يناير 2022.
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