مشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021.

تُقام مباراة فرنسا وسويسرا على ملعب أرينا ناسيونالا بمدينة بوخاريست في رومانيا، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

تأهل منتخب فرنسا إلى دور ثمن النهائي من المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب سويسرا لدور 16 من المجموعة الأولى كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث بعدما جمع 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وسويسرا من الحكم الأرجنتيني “فرناندو راباليني”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة ZDF HD الألمانية، TRT 1 HD التركية.

تاريخ مواجهات فرنسا وسويسرا

غلب الطابع الودي على مباريات فرنسا وسويسرا حيث شهدت الصفحة الأولى من دفتر المواجهات المباشرة بينهما 18 مباراة ودية، بداية من 1905 وحتى 1955.

وانتصر المنتخب الفرنسي في 9 مباريات، مقابل 6 انتصارات لـ منتخب سويسرا، فيما سيطر التعادل على 3 مناسبات.

وشهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أولمبياد روما 1960، أولى المباريات الرسمية بين فرنسا وسويسرا، حيث تواجها في مباراتين، انتصر الزُرق فيهما بنتيجة (2-1)، و(1-0).

بعد ذلك خاض المنتخبان 3 مباريات ودية، أعوام 1986 و1992 و2003، فازت سويسرا مرتين على التوالي، بينما حققت فرنسا الانتصار في المباراة الثالثة.

ومنذ 2003 وحتى 2016، جاءت جميع المباريات بين فرنسا وسويسرا رسمية، حيث تواجها في دور المجموعات من بطولة يورو 2004 وانتصر الديكة بنتيجة (3-1)، وفي يورو 2016 تعادل المنتخبين بنتيجة (0-0).

تخللهما مباراتين في تصفيات كأس العالم 2006، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي مرة، والتعادل الايجابي مرة.

ووقعت فرنسا مع سويسرا في نفس المجموعة بكأس العالم ألمانيا 2006، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، كما تواجد المنتخبين في مجموعة واحدة بكأس العالم البرازيل 2014، وفازت فرنسا بخمسة أهداف مقابل هدفين.