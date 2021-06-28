مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021.

تُقام مباراة اسبانيا وكرواتيا على ملعب باركن ستاديون بمدينة كوبنهاجن في الدنمارك، بحضور الجماهير، وكعادة بقية المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

قطع منتخب اسبانيا تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الخامسة وبرصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب كرواتيا لدور 16 من المركز الثاني ايضًا بالمجموعة الرابعة بعدما جمع 4 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اسبانيا وكرواتيا من الحكم التركي “كونيت شاكير”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل بشكل مجاني على قناة ZDF HD الألمانية.

تاريخ مواجهات اسبانيا وكرواتيا

تواجه منتخب اسبانيا وكرواتيا في 7 مباريات فقط، على الرغم من عراقة تاريخ المنتخبين حيث تأسس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في عام 1912، بينما ظهر الاتحاد الاسباني إلى حيز الوجود في عام 1904.

ولعب منتخب اسبانيا أول مباراة أمام منتخب كرواتيا في عام 1999، وكانت ودية، انتصر فيها الماتادور على الناريون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبعدها بعام واحد فقط (2000) تقابل المنتخبين في مباراة ودية أيضًا وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وبعد 6 سنوات (2006)، اجتمعت اسبانيا وكرواتيا للمرة الثالثة في مباراة ودية، وانتهت بفوز اللاروخا بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت بطولة يورو 2012، أول مباراة رسمية بين منتخب اسبانيا وكرواتيا وكانت في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتمكن اللاروخا من تحقيق الانتصار بهدفٍ دون رد سجله خيسوس نافاس.

وتجدد اللقاء بين اسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2016، حيث تواجها في الجولة الثالثة أيضًا من دور المجموعات، ونجح الناريون في تحقيق أول فوز لهم على الإسبان بهدفين مقابل هدف واحد.

وجمعت بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 المنتخبين في آخر المواجهات المباشرة بينهما، حيث تقابلا مرتين بدور المجموعات، ففي مباراة الذهاب بكرواتيا انتصرت اسبانيا بسداسية نظيفة، وفي الإياب ثأر الكروات بتحقيق الفوز بنتيجة (3-2).