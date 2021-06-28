صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يرغب في ضم نجم برشلونة

يرغب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في ضم أحد نجوم نادي برشلونة، إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تعويض رحيل سيرجيو أجويرو.

ودخل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة، ضمن خيارات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا من أجل تعويض رحيل سيرجيو أجويرو، في الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

ويأتي أنطوان جريزمان في المرتبة الثانية ضمن قائمة المرشحين لتعويض رحيل أجويرو، خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين والذي يعد الهدف الأول لجوارديولا من أجل تدعيم خط الهجوم.

برشلونة يرحب بفكرة رحيل جريزمان في حال وصول عرض مرضى، من أجل ضخ الأموال ومساعدة النادي، في الأزمة المالية الحالية خاصة بعد التعاقد مع أجويرو وديباي بشكل حر الصيف الحالي.

وفي حال قدم أي نادي عرضًا يزيد عن 60 مليون يورو فإن برشلونة سيوافق على الفور على رحيل أنطوان جريزمان في الميركاتو الصيفي 2021.

والجدير بالذكر أن، برشلونة عليه توفير حوالي 200 مليون يورو، للقائد الفريق ميسي، بعد أن وقع على صفقة جديدة مع النادي.